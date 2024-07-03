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В МЧС объяснили, из-за чего обвалилась шахта в Свердловской области

Недействующая шахта на территории КМЗ в Артемовском обрушилась на двух участках из-за просадки грунта, сообщили в МЧС по Свердловской области.

В МЧС уточнили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Объекты экономики также в безопасности.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на территории «Красногвардейского машиностроительного завода» (Артемовский, Свердловская область) обрушилась недействующая шахта. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС по Свердловской области.

Анастасия Таначева

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