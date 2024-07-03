На участников массовой драки со стрельбой в Тюмени завели уголовное дело

В Тюмени ночью во вторник, 2 июля, у торгового центра «О'кей» на ул. Широтная, 199 произошла массовая драка со стрельбой из травматического пистолета, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В прокуратуре региона добавили, что в отношении участников происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По предварительным данным, массовая драка произошла на бытовой почве. Прибывшая на место происшествия «скорая» пострадавших не обнаружила. «В государственных медицинских организациях обращений от пострадавших также не зафиксировано»,— сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В прокуратуре региона добавили, что устанавливают всех участников и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Таначева

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