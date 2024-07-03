Власти Екатеринбурга сделают пешеходной улицу Пролетарскую около Литквартала

Ул. Пролетарскую в Екатеринбурге сделают пешеходной после реконструкции Литературного квартала, рассказал в ходе пресс-тура вице-мэр Рустам Галямов. По его словам, на улице планируют убрать транспорт, построить кофейни и зону активности.

Господин Галямов отметил, что завершить реконструкцию Литературного квартала власти рассчитывают до Дня города, который пройдет в августе. «Достаточно большой фронт работы сделан: благоустройство, пешеходные тропинки, озеленение, и все сделано для доступности маломобильных групп, чтобы родители с колясками могли посещать территорию. Делаем все, чтобы в ближайший месяц открыть парк для посещения»,— сказал вице-мэр.

Напомним, работы по благоустройству Литературного квартала начались в 2023 году. В порядок планируется привести фасады зданий, улично-дорожную сеть, тропинки, малые архитектурные формы. Реконструкцией Литературного квартала занимается архитектурное бюро «Гордеев — Демидов».

Согласно концепции, на территории квартала планировалось создать подземное сооружение на 1,5 тыс. кв. м., однако, по словам Рустама Галямова, от него решили отказаться из-за «огромного количества памятников и коммуникаций» на месте Литературного квартала.

Василий Алексеев

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