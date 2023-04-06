Орлов анонсировал начало реконструкции Литературного квартала в этом году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в 2023 году начнутся работы по благоустройству Литературного квартала. «В этом году мы полномасштабно приступаем к работам. Первые деньги выделены. Мы будем приводить в порядок фасады зданий, улично-дорожную сеть, тропинки, малые архитектурные формы»,— сказал он в эфире программы «Утро России».

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Напомним, реконструкцией Литературного квартала займется архитектурное бюро «Гордеев — Демидов». Согласно концепции, на территории квартала создадут подземное сооружение на 1,5 тыс. кв. м и сделают там современный многофункциональный центр с библиотекой, лекторием, букинистическим магазином, кафе.

Как уточнял «Ъ-Урал» Борис Демидов, в итоговом варианте они учтут замечания и дополнят элементами из других концепций коллег, представлявших свои проекты реконструкции. Изначально реализовать проект планировали к 2023 году. Финансирование будет осуществляться за счет городского и областного бюджетов.

Диана Сунагатуллина

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