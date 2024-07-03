В строительной сфере Екатеринбурга средняя зарплата выросла на 29% за год

В Екатеринбурге сфера строительства стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2024 года. По данным «Авито Работы», среднее зарплатное предложение для новых сотрудников в строительной отрасли составило 88,4 тыс. руб., что на 29% превышает показатели первого полугодия 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге сфера строительства стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2024 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Екатеринбурге сфера строительства стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2024 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме строительства, прирост средних зарплатных предложений показали сферы автомобильного бизнеса (+22% — до 68 тыс. руб.) и логистики (+13% — до 78,8 тыс. руб.). Как пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов, рост предлагаемых зарплат вызван дефицитом рабочих специалистов.

«В строительстве наблюдается активное развитие инфраструктурных проектов и увеличение объемов жилищного и коммерческого строительства. В сфере транспорта и логистики развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов, что также отражается на уровне предлагаемых зарплат, особенно для водителей грузовых автомобилей»,— прокомментировал господин Сампетов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге на 42% выросли средние зарплаты топ-менеджеров.

Анастасия Таначева

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