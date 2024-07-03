В Екатеринбурге планируют открыть школу на Уктусе на 1,5 тыс. мест к 1 сентября

В Екатеринбурге в июле планируют запустить школу на Уктусе по адресу Рощинская, 25, рассказал в ходе пресс-тура вице-мэр Рустам Галямов. По его словам, школа рассчитана на 1,5 тыс. детей и будет являться «самой большой» в городе. «Срок по контракту ввода август 2025 года, но мы идем с опережением графика и планируем уже в течение месяца этот объект запустить в эксплуатацию, чтобы первого сентября сюда могли пойти дети»,— сказал господин Галямов.

Вице-мэр отметил, что готовность школы составляет 90%, в ближайшее время планируется комплексное испытание всех систем обеспечения. «Объект площадью 30 тыс. кв м., уникальный тем, что здесь находится шесть спортзалов, огромный актовый зал, огромная библиотека с возможностью обучения детей, объект с очень развитой спортивной инфраструктурой на открытом воздухе с красивыми рекреациями для детей»,— добавил он.

Напомним, строительство школы на Рощинской, 25 началось в июне 2023 года. В декабре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 800 млн руб. на строительство школы.

Василий Алексеев

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