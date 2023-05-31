В июне в Екатеринбурге приступят к строительству школы на Рощинской

В Екатеринбурге в июне этого года планируют приступить к строительству школы на Уктусе по адресу Рощинская, 25. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

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По словам мэра, уже определен подрядчик на строительство, закончить проект планируют в следующем году. На участке планируют построить трехэтажное здание на 1,5 тыс. мест учеников хотят разбить на учебные блоки для начальной и старшей школы, а также общешкольный блок — в нем уместят актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотеку и столовую.

Ранее проект школы в квартале ул. Щорса – Машинная — набережной реки Исеть прошел госэкспертизу. Школа рядом с ЦПКиО им. Маяковского также будет построена на 1,5 тыс. мест — их них 500 мест для младшего звена, 1 тыс. мест для старшего. Всего 60 классов по 25 человек.

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