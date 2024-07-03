Екатеринбургский митрополит предложил принять закон о «территориях трезвости»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил принять региональный закон «О территориях трезвости» и распространить на города опыт программы «Трезвое село», сообщили в пресс-службе местной епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время выступления на заседании «Попечительства о народной трезвости» владыка выразил обеспокоенность тем, что Свердловская область оказывается все ниже в рейтингах трезвости. По его словам, раньше она была в первой двадцатке по этому показателю, тогда как сейчас — в «аутсайдерах».

Глава епархии предложил создать рабочую группу, которая бы разработала региональный закон «О территориях трезвости». В нее должны войти представители РПЦ, органов исполнительной, законодательной власти. Согласно его замыслу, опыт программы «Трезвое село» и «Здоровое село — территория трезвости» стоит распространить на города.

«Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жён, отцов и матерей»,— сказал митрополит.

Проект «Здоровое село — территория трезвости» организован «Попечительством о народной трезвости» и подразумевает проведение конкурса между муниципалитетами, сообщал департамент информационной политики Свердловской области. Участники проводят профилактические мероприятия и информационные кампании по пропаганде здорового образа жизни. Награда — грамоты и денежные призы до 500 тыс. руб.

Напомним, Свердловская область заняла третье место по употреблению пива в России. За 2023 год в регионе выпили 349 млн литров пива — больше эта цифра только в Москве и Московской области.

Анна Капустина

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