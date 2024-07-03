Суд приговорил к пожизненному экс-чиновника Чекина за убийство прокурора ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приговорил к пожизненному лишению свободы экс-руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по региону Юрия Чекина за организацию убийства прокурора Югры Юрия Бедерина в 2000 году. Как сообщили в региональном СКР, он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Напомним, по версии следствия, Юрий Чекин организовал убийство Юрия Бедерина из мести за то, что прокурор возбудил в отношении него дело о мошенничестве за хищение у нефтегазодобывающего предприятия 15,6 млн руб.

По данным следствия, Юрий Чекин также причастен к убийству своего знакомого Александра Руппеля в 1996 году. Следствие полагает, что в 1998 году Юрий Чекин увлекся азартными играми и организовал убийство местного жителя Бориса Израилова из-за карточного долга.

По данным СКР по ХМАО, в среду, 3 июля Окружной суд признал Юрия Чекина виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), подстрекательство к убийству группой лиц (ч. 4 ст. 33 п «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконное хранение и приобретение оружия и боеприпасов (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Вину Юрий Чекин не признал ни по одному из эпизодов.

Более 20 лет Юрий Чекин был в бегах и находился в розыске. По данным следствия, последние годы он жил на съемной квартире в Ханты-Мансийске, где был задержан осенью 2021 года.

Мария Шараева

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