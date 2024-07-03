Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты Сургута избрали главой города председателя думы Максима Слепова

Сургутские депутаты избрали главой города председателя думы Сургута Максима Слепова. По данным аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), кандидатуру спикера единогласно поддержали все депутаты, присутствие на заседании. На пост градоначальника также претендовали начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин и директор треста АО ДСК-1 Денис Третьяков.

Максим Слепов сменил на посту Андрея Филатова, который 22 апреля неожиданно подал заявление о сложении полномочий «по личным причинам». Господин Филатов заверил, что в его решении нет политического подтекста. Позже экс-мэр был назначен советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), заместителем генерального директора Фонда развития Югры и выдвинут властями региона на пост независимого директора авиакомпании Utair.

Максиму Слепову 50 лет. Он уроженец Волгограда (Волгоградская область), в 1997 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2004 году — Московский государственный социальный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2002 году был назначен заместителем директора по общим вопросам Сургутского филиала Окружного фонда обязательного медицинского страхования, в 2004 году возглавил его. С 2007 года работает главным врачом Сургутской городской клинической поликлиники №1. Максим Слепов избирался в думу Сургута от «Единой России» с 2011 года: был депутатам V, VI и VII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2021 году он получил 1,7 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от ЛДПР Дмитрия Кузнецова (его поддержала 1 тыс. человек).

Сургут является крупнейшим городом ХМАО. По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 420,3 тыс. человек.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...