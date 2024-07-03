Депутаты Сургута избрали главой города председателя думы Максима Слепова

Сургутские депутаты избрали главой города председателя думы Сургута Максима Слепова. По данным аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), кандидатуру спикера единогласно поддержали все депутаты, присутствие на заседании. На пост градоначальника также претендовали начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин и директор треста АО ДСК-1 Денис Третьяков.

Максим Слепов сменил на посту Андрея Филатова, который 22 апреля неожиданно подал заявление о сложении полномочий «по личным причинам». Господин Филатов заверил, что в его решении нет политического подтекста. Позже экс-мэр был назначен советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), заместителем генерального директора Фонда развития Югры и выдвинут властями региона на пост независимого директора авиакомпании Utair.

Максиму Слепову 50 лет. Он уроженец Волгограда (Волгоградская область), в 1997 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2004 году — Московский государственный социальный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2002 году был назначен заместителем директора по общим вопросам Сургутского филиала Окружного фонда обязательного медицинского страхования, в 2004 году возглавил его. С 2007 года работает главным врачом Сургутской городской клинической поликлиники №1. Максим Слепов избирался в думу Сургута от «Единой России» с 2011 года: был депутатам V, VI и VII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2021 году он получил 1,7 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от ЛДПР Дмитрия Кузнецова (его поддержала 1 тыс. человек).

Сургут является крупнейшим городом ХМАО. По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 420,3 тыс. человек.

Василий Алексеев

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