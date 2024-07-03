В Тюмени самолет Utair вернулся в аэропорт из-за отказа автопилота

В Тюмени самолет авиакомпании Utair вынужденно вернулся на аэродром после вылета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет Boeing-738 Тюмень-Ереван вылетел из аэропорта Рощино в 6:18, но уже в полете экипаж обнаружил техническую неисправность — отказ автопилота. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Борт успешно совершил посадку в 8:43 по местному времени. Сейчас ситуация находится на контроле у Уральской транспортной прокуратуры.

В середине июня самолет компании Utair совершил жесткую посадку на Ямале. Самолет выполнял чартерный рейс Сабетта—Утренний, сообщалось, что есть пострадавшие в инциденте.

Анна Капустина

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