В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело из-за аварийного общежития

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела из-за нерасселения аварийного общежития по адресу Шефская, 15. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Следственные органы расследуют уголовное дело по статье ч.1 ст. 293 УК РФ, подразумевающей халатность должностного лица, которая повлекла причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав. Сообщается, что расследование ведется в отношении работников администрации города, которые не приняли меры к расселению жильцов общежития, несмотря на непригодные для жизни условия.

Глава СКР поручил представить доклад и.о. руководителя Свердловского отделения ведомства Константину Мирошниченко. Фигуранты дела пока не известны.

Общежитие на Шефской, 15 было признано аварийным в 2011 году, но затем утратило этот статус, сообщал Е1. В доме было несколько пожаров, сейчас поврежденная часть дома пустует, а во второй половине все еще живут люди.

Анна Капустина

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