Дело обвиняемого во взятке экс-замдиректора УДХ Башкирии направлено в суд

Прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего заместителя руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) Ильшата Ишмуратова, сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ишмуратов был задержан в середине мая и помещен под домашний арест Кировским районным судом. Как считает следствие, на протяжении трех лет обвиняемый получал от представителей бизнеса лично и через посредников вознаграждения от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. за покровительство в получении госконтрактов и предотвращение препятствий при сдаче-приемке работ. Общая сумма взяток составила 3,1 млн руб.

Экс-глава УДХ РБ признал вину. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

УДХ РБ является государственным заказчиком по содержанию, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования, а также мостов, тоннелей и других объектов. Учредителем государственного казенного учреждения является министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Крупнейший подрядчик УДХ РБ — АО «Башкиравтодор».

Идэль Гумеров

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