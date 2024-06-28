Приставы предложили жителям Башкирии забрать собак из закрытого судами приюта

Судебные приставы Иглинского района пытаются пристроить около 100 собак из приюта «Дом надежды», который по иску местного жителя обязали закрыть суды. Истец жаловался на лай и неприятный запах — Иглинский межрайонный суд и Верховный суд Башкирии признали деятельность приюта незаконной.

Теперь, как сообщается в релизе Главного управления ФССП по Башкирии, руководительница приюта «не спешит исполнять решения судов, препятствует деятельности судебных приставов и не идет на контакт с ветеринарной станцией». В ведомстве считают, что животные, большая часть которых нуждается в медицинской помощи, находятся в опасности. «Скопление животных во дворе частного дома создает условия для нарушения санитарно-эпидемических и гигиенических норм»,— говорится в пресс-релизе.

Судебные приставы попросили жителей Башкирии помочь разместить собак в специализированных учреждениях.

АНО «Приют для бездомных животных "Дом надежды"», в котором ранее были пристроены собаки, создана в 2021 году в селе Иглино. Учредителями некоммерческой организации были Ольга Быкова, Надежда Халиуллина и Татьяна Старцева.

Идэль Гумеров

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