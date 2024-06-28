В Уфе 30 июня набережную реки Белой закроют для движения на время фестиваля

В Уфе 30 июня закроют улицу Набережную реки Белой, которая станет площадкой для проведения республиканского фестиваля в День молодежи, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение введут на участке улицы от дома №230 до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского с 07:00 до 23:30.

На Набережной реки Белой с 17:00 запланировано провести молодежный стенд-ап, граффити-фестиваль, фиджитал-турнир, конкурс молодежного бариста, будет работать площадка K-pop и косплей, мастер-классы и программы для детей.

Венера Хисамова

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