В Уфе закроют проспект Юлаева и улицу Мингажева

На проспекте Салавата Юлаева и улице Мингажева в Уфе ограничат движение из-за переустройства архитектурной подсветки путепровода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 1 по 7 июля и с 15 по 21 июля перекроют крайнюю правую полосу по улице Мингажева в сторону Ветошникова, а с 8 по 14 июля и с 22 по 28 июля — крайнюю правую полосу в сторону Воровского.

С 1 по 3 июля и с 15 по 17 июля закроют крайнюю правую полосу по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы Айской, а с 4 по 7 июля и с 18 по 21 июля — крайнюю левую полосу в сторону этой же улицы.

С 8 по 11 июля и с 22 по 24 июля перекроют крайнюю правую полосу по проспекту Салавату Юлаеву в сторону улицы Коммунистической, а с 12 по 14 июля и с 25 по 28 июля — крайнюю левую полосу в сторону этой же улицы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце мая мэрия заключила контракт на благоустройство путепровода с предпринимателем Владиком Хуснутдиновым. Цена договора составила 20 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте