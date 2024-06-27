Задержан 20-летний житель Уфы, ранивший мужчину в автобусе «Башавтотранса»

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя Уфы, который в автобусе ранил ножом другого пассажира. Подозреваемого нашли у знакомой, проживающей на Первомайской улице. Вину он признал и был помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инцидент в автобусе произошел в начале июня, поводом стало замечание потерпевшего по поводу нецензурных слов и громкого разговора по телефону. Раненый — 47-летний мужчина — был госпитализирован. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Венера Хисамова

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