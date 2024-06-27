В Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр

Следственный отдел по городу Стерлитамаку возбудил уголовное дело по факту незаконных организации и проведение азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в пресс-службах управления СКР по Башкирии и регионального МВД.

По версии следствия, с мая этого года в Стерлитамаке в арендованном жилом доме на улице Орджоникидзе круглосуточно работал игровой клуб. В целях конспирации в здании были установлены камеры видеонаблюдения, дверь закрывали на магнитный замок с удаленным доступом, а в заведение допускали только проверенных клиентов.

Организатор игорного заведения задержан. Им оказался 23-летний местный житель. Он дал признательные показания. Из клуба изъяли свыше 60 единиц игрового оборудования. «Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению»,— сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Венера Хисамова

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