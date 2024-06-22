В Ярославле на ЮЗОД в аварии погиб человек

В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погиб водитель. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В ведомстве рассказали, что около 18:30 41-летний водитель, управлявший машиной Volkswagen, столкнулся с автомобилями ВАЗ и Mazda и впоследствии совершил съезд в кювет. В результате аварии пассажирка Mazda доставлена в больницу, водитель Volkswagen скончался на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова