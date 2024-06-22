В Ярославской области возбудили дело из-за аварии с двумя погибшими детьми

Следственное подразделение ОМВД России по Даниловскому району возбудило уголовное дело из-за ДТП с квадроциклом, в котором погибли двое детей и 21-летняя девушка. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, авария произошла вчера вечером на трассе Данилов — Пошехонье. Столкнулись автомобиль Audi и квадроцикл, которым, по предварительной информации, управлял 12-летний мальчик. В результате аварии погиб ребенок, управлявший транспортом, 5-летняя девочка, которая также ехала на квадроцикле, и 21-летняя девушка.

По данным источника «Ъ-Ярославль», дети выехали на квадроцикле под знак «Уступи дорогу», на большой скорости в них въехала машина. От столкновения квадроцикл откинуло в сторону велосипеда, на котором ехала 21-летняя девушка. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также проверку организовала прокуратура.

Алла Чижова