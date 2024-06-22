Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области возбудили дело из-за аварии с двумя погибшими детьми

Следственное подразделение ОМВД России по Даниловскому району возбудило уголовное дело из-за ДТП с квадроциклом, в котором погибли двое детей и 21-летняя девушка. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД по Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, авария произошла вчера вечером на трассе Данилов — Пошехонье. Столкнулись автомобиль Audi и квадроцикл, которым, по предварительной информации, управлял 12-летний мальчик. В результате аварии погиб ребенок, управлявший транспортом, 5-летняя девочка, которая также ехала на квадроцикле, и 21-летняя девушка.

По данным источника «Ъ-Ярославль», дети выехали на квадроцикле под знак «Уступи дорогу», на большой скорости в них въехала машина. От столкновения квадроцикл откинуло в сторону велосипеда, на котором ехала 21-летняя девушка. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также проверку организовала прокуратура.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...