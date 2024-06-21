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Двое детей погибли, катаясь на квадроцикле в Ярославской области

21 июня на трассе Данилов — Пошехонье в автомобильной аварии погибли дети 5 и 12 лет, а также 21-летняя девушка. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Авария произошла на 16 километре автодороги около 19:30. 12-летний мальчик управлял квадроциклом, на котором также ехала 5-летняя девочка. На дороге транспортное средство столкнулось с автомобилем Audi. В результате ДТП оба ребенка погибли на месте.

«По уточненной информации в результате ДТП также скончалась 21-летняя девушка, находившаяся на обочине дороги. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи»,— сообщили в УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Антон Голицын

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