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В Чувашии на создание центров очистки сточных вод выделили более 8 млрд рублей

На создание 7 центров очистки сточных вод в Республике Чувашия выделено более 8 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в рамках XIV Чебоксарского экономического форума.

На данный момент проектирование очистных сооружений проводится в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Ядрин, г. Мариинский Посад, с. Комсомольское, с Батырево, с. Ишлеи и поселке Кугеси. В текущем году правительство Чувашии ожидает одобрения экспертных заключений для проектов в г. Цивильск, п. Урмары и с. Батырево. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе главы республики.

Олег Николаев отметил, что всего в республике планируется создать 21 центр очистки сточных вод. На данный момент, в рамках проекта создан один центр очистки воды в Порецком районе Чувашии.

Планируется, что центры будут обслуживать не только населенные пункты, но и частные домовладения и бизнес.

Глава республики сообщил, что центры очистки сточных вод будут оснащены системой «GoEco – вызов ассенизатора онлайн», которая позволит потребителям заказывать услуги сбора и удаления жидких бытовых отходов через интернет.

Влас Северин

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