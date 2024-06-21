Бывший сотрудник колледжа в Новочеркасске попал под суд за получение взяток

Бывшего заведующего заочного отделения одного из колледжей в Новочеркасске обвиняют в получении взяток на общую сумму 180 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области. Название учебного заведения не уточняется.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2019-го по 2022 год преподаватель неоднократно получал вознаграждение от учащихся за сдачу зачетов и экзаменов.

На время следствия обвиняемый был отправлен под домашний арест. К настоящему времени уголовное дело передано в суд.

Ева Китаева