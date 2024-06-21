В Сочи стартовала акция по очистке города от нелегальной рекламы наркотиков

Акция «Чистый город – город без наркотиков» продлится в Сочи до 26 июня, волонтеры будут закрашивать граффити с адресами продажи наркотиков, сообщает мэрия города-курорта.

Выявленные адреса интернет-ресурсов, которые предлагают незаконную продажу наркотических веществ, будут направлены в Роскомнадзор для блокировки.

В рейдах по очистке от пронаркотической рекламы в Сочи примут участие сотрудники администрации города, волонтеры антинаркотического отряда «Сова», молодежный патруль Сочи, представители ТОСов, сотрудники правоохранительных органов.

По сообщению мэрии Сочи, в городе действуют киберволонтеры, которые регулярно отслеживают интернет-ресурсы, на которых появляются сообщения подобной тематики. Затем для дальнейшей блокировки нелегальных интернет-магазинов информация направляется в Роскомнадзор.

Анна Перова, Краснодар