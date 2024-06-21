Директор волгодонского техникума обвиняется в получении взятки

Исполняющий обязанности директора Волгодонского техникума общественного питания и торговли Наталия Кузнецова подозревается в получении взятки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов и УСД в Ростовской области.

По данным предварительного следствия Наталия Кузнецова в период с сентября 2022 по январь 2023 года получила взятку через посредника в размере 74 тыс. руб. от студента, зачисленного на третий курс после академического отпуска для продолжения обучения. Наталия Кузнецова обвиняется по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействия).

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание по уголовному делу в отношении Наталии Кузнецовой назначено на 27 июня текущего года.

Ева Китаева