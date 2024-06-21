На Дону отреставрируют «Обелиск в память строительства Цимлянского гидроузла»

До конца 2024 года в Цимлянском районе Ростовской области проведут ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск в память строительства Цимлянского гидроузла». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

На эти цели из резервного фонда правительства области выделено около 61 млн руб. по решению губернатора Василия Голубева. Кроме того, еще 3 млн руб. должен направить местный бюджет в рамках софинансирования.

Уточняется, что с просьбой предоставить поддержку обратилась к губернатору глава администрации Цимлянского района. Так как в прошлом году во время ремонтных работ памятника было выявлено, что он находится в аварийном состоянии.

Анастасия Казуков