Жители Дона взяли 14 тыс. дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью

С начала года работающие родители и опекуны детей с инвалидностью взяли 14 тыс. дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью в Донском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Ростовской области оплатило 14 тыс. дополнительных выходных дней на сумму почти 60 млн руб.

Официально трудоустроенные опекуны или родители имеют возможность получить четыре дополнительных выходных в месяц. Выходные дни можно брать каждый месяц или оформить разовый отпуск продолжительностью до 24 дней в течение года.

Ева Китаева