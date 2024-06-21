В совет по образованию при губернаторе Дона вошел учитель математики из Азова

Учитель математики МБОУ СОШ №14 Азова Сергей Шрайнер стал финалистом конкурса «Флагманы образования» и вошел в совет по образованию при губернаторе Василии Голубеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Совет по образованию при губернаторе Ростовской области был создан в июне 2024 года. Его целью является реализация государственной политики в сфере образования на территории области. Одна из главных задач — координация работы по созданию в регионе единого образовательного пространства.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Проект создан для поддержки талантливых управленцев в сфере образования.

Ева Китаева