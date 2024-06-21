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В ДГТУ впервые начнется набор на ветеринарную интернатуру

Набор в экспериментальную ветеринарную интернатуру в 2024 году будет проводиться только в двух вузах – ДГТУ и МВА им. К. И. Скрябина. Об этом сообщила пресс-служба Донского государственного технического университета.

В рамках видео-конференции по вопросам современного ветеринарного образования ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина Сергей Позябин отметил важность эксперимента по ветеринарной интернатуре в России.

Срок обучения составит два года. Целью интернатуры является подготовка узкоспециализированных практикующих.

Ева Китаева

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