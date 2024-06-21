Спрос на бьюти-услуги в Ростове вырос на 8% в мае

В мае 2024 года спрос на бьюти-услуги в Ростове-на-Дону увеличился на 8% по сравнению с апрелем текущего года, сообщает пресс-служб Авито Услуг. По данным компании, это связано с началом сезона отпусков, свадеб и выпускных.

Маникюр и педикюр возглавляют рейтинг самых востребованных бьюти-процедур летом. Согласно результатам опроса Авито Услуг, к мастерам ногтевого сервиса обращаются 62% опрошенных. В мае текущего года спрос на эти услуги вырос на 12% по сравнению с апрелем.

По данным опроса, летом к бьюти-мастерам регулярно обращаются 14% жителей Ростова. В среднем на услуги красоты клиент бьюти-мастеров тратит 4499 руб. в месяц.

Анастасия Казуков