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Ярославские автобусы изменят маршруты в случае перекрытия М-8 силовиками

Ярославский автовокзал опубликовал изменения в движении муниципальных маршрутов, которые возникнут в случае перекрытия силовыми ведомствами трассы М-8. Информация размещена в соцсетях автовокзала.

Фото: Росавтодор

Фото: Росавтодор

Сообщается, что перекрытия возможны от поселка Красные Ткачи до пересечения с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле. Так, автобусы №142, 144, 166, 171, 233 и другие поедут через село Заячий Холм и Гаврилов-Ям. Маршруты №156, 157, 160 пойдут через деревню Аристово с выездом на ЮЗОД и потом на Магистральную.

10 июня участок трассы М-8 в Ярославской области встал в пробку. Как позже стало известно, из-за атаки беспилотными летательными аппаратами временно перекрывали федеральную трассу.

Алла Чижова

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