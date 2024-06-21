Ярославские автобусы изменят маршруты в случае перекрытия М-8 силовиками

Ярославский автовокзал опубликовал изменения в движении муниципальных маршрутов, которые возникнут в случае перекрытия силовыми ведомствами трассы М-8. Информация размещена в соцсетях автовокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор

Сообщается, что перекрытия возможны от поселка Красные Ткачи до пересечения с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле. Так, автобусы №142, 144, 166, 171, 233 и другие поедут через село Заячий Холм и Гаврилов-Ям. Маршруты №156, 157, 160 пойдут через деревню Аристово с выездом на ЮЗОД и потом на Магистральную.

10 июня участок трассы М-8 в Ярославской области встал в пробку. Как позже стало известно, из-за атаки беспилотными летательными аппаратами временно перекрывали федеральную трассу.

Алла Чижова