Ярославские автобусы изменят маршруты в случае перекрытия М-8 силовиками
Ярославский автовокзал опубликовал изменения в движении муниципальных маршрутов, которые возникнут в случае перекрытия силовыми ведомствами трассы М-8. Информация размещена в соцсетях автовокзала.
Фото: Росавтодор
Сообщается, что перекрытия возможны от поселка Красные Ткачи до пересечения с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле. Так, автобусы №142, 144, 166, 171, 233 и другие поедут через село Заячий Холм и Гаврилов-Ям. Маршруты №156, 157, 160 пойдут через деревню Аристово с выездом на ЮЗОД и потом на Магистральную.
10 июня участок трассы М-8 в Ярославской области встал в пробку. Как позже стало известно, из-за атаки беспилотными летательными аппаратами временно перекрывали федеральную трассу.