В Ярославской области обещают «легкое метро»

К 2027 году из Ярославля в Москву и в обратном направлении можно будет доехать за 1,5 часа на скоростном поезде. Об этом рассказал зампред правительства области Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе правительственного часа в ярославской облдуме господин Хохряков рассказал, что регион будет участвовать в проекте строительства «легких метро», анонсированном президентом России. По словам зампреда, последние два дня по этому поводу шли переговоры.

«Сейчас уже готовятся переговоры, как это будет, куда будут везти ветки. Первое направление, конечно, Переславль. В том направлении будут двигаться коллеги наши из Москвы. И к 27-му году, мы планируем, что скоростные маршруты железнодорожного транспорта сократят передвижение между Москвой и Ярославлем до полутора часов»,— сказал Денис Хохряков.

Зампред Ярославской областной думы Николай Александрычев предположил, что будет отток рабочей силы. Господин Хохряков отметил, что южные районы области сейчас тоже развиваются, поэтому может быть наоборот — рабочие приедут в Ярославскую область.

Алла Чижова