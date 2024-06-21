В июле в Ростове расселят девять аварийных домов

Власти Ростова в июле планируют расселить 98 семей из 9 аварийных домов в рамках областной программы. На эти цели дополнительно выделят 244 млн руб. за счет ПП К «Фонд развития территорий». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Teleregram- канале.

Уточняется, что расселят аварийные дома, расположенные по адресам: Соколова, 22/114-116, литер А, Б, В; Университетский, 20, литер Б.; Баумана, 65, литер А; Нансена,110, литер В; Филимоновская, 96, литер А; Шаумяна, 48, литер А; Республиканская,157/31, литер А; Михаила Нагибина, 3, литер А; Вагулевского, 114, литер А.

С начала года в ходе реализации областной программы № 776 уже проводили мероприятия по расселению 9 домов, признанных аварийными с 2017 года.

Анастасия Казуков