За год продажи кондиционеров в Сочи увеличились на 41%

Продажи кондиционеров в Сочи на платформе «Авито» за год выросли на 41%. Об этом сообщает пресс-служба интернет-сервиса.

По данным источника, доля продаж кондиционеров на «Авито» составляет 82%. Как правило, пользователи выбирают новые устройства. Средняя цена на новые кондиционеры в Сочи — 18 тыс. руб. На втором месте по доле продаж в категории находятся вентиляторы. За май их стали покупать чаще на 11%. Средняя цена нового вентилятора — 6 тыс. руб.

Также выросли продажи и очистителей воздуха — на 2%. Новое устройство стоит 10 тыс. руб., а «с рук» — 3 тыс. руб. Пользователи «Авито» чаще покупают очистители воздуха именно в рисейл-сегменте.

Ева Китаева