АСВ выплатило вкладчикам «Автоградбанка» 140 млн рублей

В первый день страховых выплат вкладчикам АО «Автоградбанк» в «Агентство по страхованию вкладов» обратились 295 человек (206 физических лиц, 89 юридических), они получили более 140 млн руб. В том числе выплаты получили девять садоводческих товариществ и один благотворительный фонд, сообщает пресс-служба АСВ.

Выплаты начались с 20 июня. Чтобы получить страховое возмещение онлайн, нужно оформить заявление на сайте АСВ или портале «Госуслуги». Средства перечисляются по реквизитам счета или номеру карты «Мир».

Также выплаты осуществляют банки-агенты «Россельхозбанк» и «Ак Барс» банк.

Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка» 17 июня. Как заявил регулятор, его организация оказалась недостаточно эффективной, а также, возможно, помогала отмывать преступные деньги и финансировать терроризм.

«Ъ-Казань»

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