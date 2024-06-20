Предприятие из Чебоксар планирует сделать контроллеры для высокоскоростных поездов

Компании АО «ЭЛАРА», АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» и АО МТЗ ТРАНСМАШ выразили интерес к участию в производстве контроллеров тяги и торможения для разрабатываемых электропоездов высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этих планах стало известно на заседании комитета Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), в котором принял участие глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы заинтересованы, чтобы Ассоциация видела и в Чувашской Республике, и в ее отдельных предприятиях надежных партнеров, нацеленных на длительное партнерство»,— сказал Олег Николаев.

Также данные компании выразили готовность сделать и аппаратуру пульта машиниста для управления электропоездом в «одно лицо». Глава Чувашии отметил заинтересованность региона в партнерстве с теми предприятиями, которые готовы сотрудничать в разработке новых перспективных продуктов и сервисов.

15 апреля ОАО «РЖД» и АО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», СТМ) подписали договор на изготовление, сертификацию и поставку двух головных образцов высокоскоростного подвижного состава с последующим вовлечением в эксплуатацию на ВСМ Москва — Санкт-Петербург по общей схеме. Стоимость этого контракта составляет 12 млрд руб.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение на строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург между ОАО «РЖД», Сбербанком и ООО «ВСМ Две столицы».

Из Фонда национального благосостояния на строительство магистрали планируется выделить 300 млрд руб.

Сейчас членами ОПЖТ от Чувашии являются Концерн «Тракторные заводы», АО «ЭЛАРА», АО НПО «Каскад».

АО «ЭЛАРА» — чебоксарское предприятие, выпускающее электронные приборы для гражданской и военной отраслей. Входит в «Научно-производственный комплекс "Элара" имени Г.А. Ильенко».

АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» является разработчиком высокоскоростного подвижного состава для пассажирских перевозок между крупными городами. АО «ИЦЖД» — совместное предприятие ОАО «Российские Железные Дороги» и АО «Синара — Транспортные Машины».

АО МТЗ ТРАНСМАШ — разработчик, изготовитель и поставщик компонентов тормозных систем для железнодорожных поездов.

Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники» учреждена в июне 2007 года компаниями ОАО «Российские железные дороги», ЗАО «Управляющая компания ВКМ», ЗАО «Трансмашхолдинг» и ООО «Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы"». Основными целями Ассоциации являются укрепление сотрудничества и формирование эффективной промышленной политики в области железнодорожного машиностроения.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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