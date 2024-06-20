В Ростовской области выявили 22 производителей «вейпов»

С начала 2024 года в системе «Честный знак» зарегистрировались 22 производителя электронных средств доставки никотина (ЭСДН) из Ростовской области, а в соседнем Краснодарском крае и Волгоградской области – 4 и 5 компании соответственно. Об этом говорилось на онлайн-конференции «Ъ-Юг», посвященной методам борьбы с нелегальной подакцизной продукцией в регионах.

Как рассказал директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий (ПРПТ) Максим Курганский, ранее эти компании нигде не декларировали свое присутствие на рынке, что подчеркивает важность введения системы маркировки продукции для обеспечения прозрачности и контроля на рынке. Всего в Ростовской области с начала 2024 года было произведено 3,3 тыс. единиц продукции электронных средств доставки никотина (ЭСДН) (семикратный прирост), а в Краснодарском крае - более 224 тыс. единиц (прирост в 127 раз).

«Положительные эффекты от внедрения маркировки на табачном рынке наблюдаются не первый год и именно этот инструмент помогает эффективно сдерживать рост серого рынка, — отметил на мероприятии заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов, — Так, например, за прошедший год была приостановлена деятельность 14 нелегальных табачных фабрик. В Ростовской области маркировка помогла закрыть три нелегальных предприятий по производству сигарет на территории региона. Кроме того, на Дону долю нелегального оборота сигарет удалось снизить почти в два раза – с 40% до 22%, а количество продаж с нарушением установленных государственных цен – на 16%. При этом фиксируется рост легального производства в регионе, который сопровождается ростом спроса на товары»,— рассказал депутат.

Алена Сидельцева