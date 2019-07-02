Первый замминистра информатизации и связи Татарстана покинул пост

Первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков уволился по собственному желанию. Постановление об освобождении его от должности подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Господин Вандюков занимал должность с 2016 года, перейдя в правительство региона из топ-менеджмента ПАО «Таттелеком». О новом месте работы пока не сообщается.

Напомним, 5 июня экс-глава Альметьевского района Айрат Хайруллин занял 3991832 кресло министра информатизации и связи, а бывший глава ведомства Роман Шайхутдинов стал вице-премьером республики. Задачей последнего, в частности, станет развитие Иннополиса.

“Ъ-Казань”