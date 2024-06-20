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В Ростове завершили строительство дороги к садоводству «Нефтяник»

Завершены работы по строительству дороги к садоводческому товариществу «Нефтяник», протяженность которой составляет 206 м, включая мост длиной 54 м. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Строительство объекта началось в марте 2023 года, на его строительство было затрачено 137 млн руб. В рамках работ не только построили дорогу и мостовое сооружение, но и обустроили тротуарную часть, новую линию электроосвещения, а также ливневую канализацию.

Раньше жители садоводческого товарищества «Нефтяник» могли попасть к домам только по грунтовой дороге через Ботанический сад. Также это затрудняло проезд машин экстренных служб.

Анастасия Казуков

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