В Ростове завершили строительство дороги к садоводству «Нефтяник»

Завершены работы по строительству дороги к садоводческому товариществу «Нефтяник», протяженность которой составляет 206 м, включая мост длиной 54 м. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Строительство объекта началось в марте 2023 года, на его строительство было затрачено 137 млн руб. В рамках работ не только построили дорогу и мостовое сооружение, но и обустроили тротуарную часть, новую линию электроосвещения, а также ливневую канализацию.

Раньше жители садоводческого товарищества «Нефтяник» могли попасть к домам только по грунтовой дороге через Ботанический сад. Также это затрудняло проезд машин экстренных служб.

Анастасия Казуков