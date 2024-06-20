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Суд оставил решение об увольнении главы Московского района Казани без изменений

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение об увольнении главы Кировского и Московского районов Казани — Сергея Миронова. Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Вахитовский районный суд Казани признал незаконным бездействие местного самоуправления и потребовал расторжения контракта с главой районов из-за потери доверия. Прокуратура Татарстана также выявила незадекларированную недвижимость бывшего главы районов на сумму 308 млн руб.

Ответчик, не согласившийся с этим решением, обратился в Верховный суд Республики Татарстан, где его апелляция была отклонена, а решение было оставлено в силе.

После повторного несогласия с решением ответчик подал кассационную жалобу, которая также была отклонена сегодняшним решением судебной коллегии по гражданским делам.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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