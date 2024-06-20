В проект «Цифровой энергорегион» в Чувашии планируется привлечь более 3 млрд руб.

В проект «Цифровой энергорегион» в Чувашии до 2030 года планируется привлечь более трех миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. О планах Правительства республики стало известно на стратегической сессии «Мегапроекты устойчивого развития Чувашской Республики: Цифровой энергорегион», прошедшей на полях Чебоксарского экономического форума.

По словам главы республики Олега Николаева, внедрение проекта обеспечит загрузку производственных мощностей предприятий электротехнического кластера. В рамках проекта будут созданы более ста рабочих мест, а поступления в бюджеты республики увеличатся более чем на 1,3 млрд руб.

С производственной точки зрения предполагается сокращение времени устранения аварий на 20%, недоотпуска электрической энергии на 15%, а потерь электроэнергии на 10%.

Проект «Цифровой энергорегион» направлен на создание программно-аппаратного комплекса управления электрическими сетями с частичной заменой электросетевого оборудования. В программно-аппаратный комплекс планируется внедрить элементы искусственного интеллекта, которые должны обеспечить надежность электроснабжения региона.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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