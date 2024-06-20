Министр образования Дона назвала самые востребованные профессии в регионе

Самыми востребованными на рынке труда Ростовской области являются специальности и профессии, связанные с переработкой нефти и газа, сферой агрономии, ветеринарией и дошкольным образованием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона со ссылкой на министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамару Шевченко.

Также в Ростовской области есть спрос на операторов металлургического, машиностроительного, сельскохозяйственного, мебельного и столярного производств.

Ева Китаева