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Министр образования Дона назвала самые востребованные профессии в регионе

Самыми востребованными на рынке труда Ростовской области являются специальности и профессии, связанные с переработкой нефти и газа, сферой агрономии, ветеринарией и дошкольным образованием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона со ссылкой на министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамару Шевченко.

Также в Ростовской области есть спрос на операторов металлургического, машиностроительного, сельскохозяйственного, мебельного и столярного производств.

Ева Китаева

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