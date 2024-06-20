На М-4 «Дон» на Кубани обновлена разметка и проведена инвентаризация дорожных знаков

В Краснодарском крае на всем протяжении федеральной трассы М-4 «Дон» обновлена разметка и проведена инвентаризация дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Уточняется, что на участках М-4 «Дон», которые проходят в горах, установлены знаки, которые предупреждают водителей о повороте с ограниченной видимостью или малым радиусом.

В сообщении отмечается, что за последние два года на Кубани проведены работы по освещению около 100 км на участках магистрали.

Анастасия Казуков