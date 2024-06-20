Сегодня начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам «Автоградбанка»

Начиная с сегодняшнего дня, вкладчики «Автоградбанка» начнут получать выплаты страхового возмещения по своим счетам. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

По данным реестра, общая сумма ответственности Агентства по страхованию вкладов перед клиентами банка достигает 2,3 млрд руб. Право на получение компенсации до 1,4 млн руб. имеют 99% вкладчиков, что составляет примерно 32,8 тыс. человек.

Из этого числа более 32 тыс. — это частные лица. В сумме их депозиты равны 2,5 млрд руб. Среди них около 500 индивидуальных предпринимателей с общим капиталом в 82 млн руб. Кроме того, 900 юридических лиц вложили 850 млн руб.

17 июня Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка». Регулятор указал на то, что банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

Чтобы получить страховое возмещение по вкладам, необходимо оформить заявление через портал «Госуслуги» или на сайте «Агентства по страхованию вкладов». После этого средства будут зачислены на реквизиты счета или номер карты «Мир».

С 25 июня 2024 года вкладчики, предпочитающие не использовать дистанционный формат выплат, смогут обратиться в «Россельхозбанк» и «Ак Барс» банк для получения возмещения.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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