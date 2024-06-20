В Ростовской области цены на товары и услуги выросли на 3% с начала года

Цены на товары и платные услуги в мае выросли на 3% по сравнению с показателями декабря 2023 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Больше всего подорожали цены на продовольственные товары (+3,65%) и платные услуги (+3,56). В частности, выросли цены фруктов и овощей на 11,48%, сливочного масла на 9,84% и макаронных изделий на 3,04%. Больше всего подешевели яйца — на 21,88%. Также значительно подорожали цены на медицинские услуги (+11,62) и зарубежный туризм (+10,14). Цены на услуги страхования снизились на 2,75%.

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 1,72%. Медикаменты и строительные материалы выросли в цене на 6,02% и 4,19% соответственно. Цены же на моющие средства и бензин снизились на 0,50%.

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