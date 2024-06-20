Над Ростовской областью ночью сбили беспилотник

В ночь с 19 на 20 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее в результате воздушной атаки БПЛА загорелся резервуар на базе с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. По данным губернатора региона Василия Голубева, вчера там произошла разгерметизация второго резервуара.

Анастасия Казуков