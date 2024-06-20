Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Ростовской областью ночью сбили беспилотник

В ночь с 19 на 20 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее в результате воздушной атаки БПЛА загорелся резервуар на базе с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. По данным губернатора региона Василия Голубева, вчера там произошла разгерметизация второго резервуара.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...