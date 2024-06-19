Вышла первая свадебная коллекция Monochrome

Вышел полноценный кутюрный дроп российского бренда одежды Monochrome — он посвящен актуальному тренду на свадьбы в комфортном стиле без сковывающих движения неудобных нарядов. В коллекции знакомые силуэты бренда приобрели романтичные, струящиеся формы. Прозрачные ткани, натуральный шелк, лен в белом и черном цветах, вышивки возникли впервые, чтобы подчеркнуть особенный статус события. В коллекции более 20 изделий: от бейсболок и шортов с майками до костюмов оверсайз, нежных платьев и невесомой фаты. Все изделия сочетаются между собой, что позволяет собрать образ на любой вкус и пользоваться им и после свадьбы. Съемка кампании для запуска проводилась в Чарынском каньоне в Казахстане.

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