С любовью из Флоренции

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 106 — одно из главных событий индустрии, которое открывает летний модный марафон сезона весна-лето 2025. В течение четырех дней в павильонах в крепости да Бассо, которая преобразилась в ярко-желтые тона в тему сезона Pitti Lemon, было представлено 790 брендов. Рассказываем, чем в этом сезоне запомнилась летняя ярмарка Pitti Uomo.

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Дом Пола Смита

Один из главных сюрпризов Pitti Uomo — презентация сэра Пола Смита, который решил в этом году вместо масштабного показа во время Недели моды в Париже устроить камерную презентацию для байеров, журналистов и друзей дома во Флоренции. Смита с ярмаркой связывает давняя дружба: 31 год назад он был одним из первых иностранных дизайнеров, показавших свою коллекцию во Флоренции.

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Сегодня Смиту 77, но он, как обычно, полон сил. Виллу Фавард дизайнер преобразил в ночной эспрессо-бар Bar Paul наподобие итальянских забегаловок в лондонском Сохо 1960-х. Перед началом шоу Смит объявил, что сам будет комментировать показ: «Кажется, мир сошел с ума с этими бесконечными шоу во всех уголках мира, за которыми теряются смысл и индивидуальность брендов. Вот я и подумал: почему бы мне просто не представить самому коллекцию и не рассказать лично о каждом силуэте?»

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Коллекция Пола Смита вдохновлена его воспоминаниями о Лондоне 1960-х и его первых выходах в свет, когда он был 19-летним юношей. После спектаклей в Вест-Энде за барной стойкой в Сохо можно было встретить художников Люсьена Фрейда, Фрэнсиса Бэйкона и Франка Ауэрбаха. Они всегда одевались удобно, но с шиком. Например, сочетали джинсы, залитые пятнами краски, с блейзерами с плеча старших членов семьи от портных с Сэвил-Роу. Или выбирали свободные брюки, рубашки с мотивами и удобные жакеты с карманами, в которые можно было положить и кисти, и карандаши, и мелочь, и сигареты. В коллекции не обошлось без коллабораций — в этот раз дизайнер объединил усилия с экспертами по дениму Lee. За джинсами из совместной капсулы стоит личная история: в 1970-х, когда у Смита был собственный магазин в родном Ноттингеме, брюки из денима Lee были его главным бестселлером.

Лунная соната Marine Serre

Когда в начале года Марин Серр объявила о запуске отдельной мужской линии, все думали, что она будет показываться в рамках парижской Недели моды в июне. Но дизайнер подготовила для фанатов сюрприз и приняла решение впервые сделать показ вне Парижа. Она объяснила, что отправной точкой коллекции стала локация — вилла ди Майано на холмах Фьезоле. Впервые Серр попала сюда на закате и решила, что ее показ и вечеринка после должны проходить именно при свете тосканского солнца.

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Марин Серр известна в первую очередь как дизайнер женской одежды. Но впервые женские комбинезоны, бра и вечерние платья показывались вместе с мужскими блейзерами, сорочками и костюмами. Помимо этого в коллекции есть и силуэты, выполненные в кутюрных техниках, например белое мужское пальто, расшитое цветами из лепестков шелковой ткани.

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Бохо-шик от Pierre-Louis Mascia

Француз Пьер-Луи Машиа уже давно в фэшн-бизнесе, но это его первое шоу за 15 лет. Для своего дебюта он выбрал любопытную локацию — теплицу-дворец флорентийского архитектора Джакомо Ростера. И назвал коллекцию, наполненную образами из шелка и кашемира, Le Cavalier Bleu («Синий всадник») — по имени группы художников-экспрессионистов, основанной Василием Кандинским и Францем Марком. Шоу открылось хороводом и танцами от труппы хореографа Пьера Ригаля, а модели вышагивали по подиуму в сорочках, шелковых рубашках и шортах, кашемировых кардиганах и платках с бахромой. Аксессуарами к этим образам стали пластинки Патти Смит, Лу Рида и Дэвида Боуи.

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Со всего света

В этом сезоне помимо классического скандинавского павильона Scandinavian Manifesto и подборки японских дизайнеров J-Quality на Pitti Uomo появился китайский павильон China Wave. В нем гости могли познакомиться с молодыми фэшн-именами: дизайнеры, соединяющие традиционные коды с современным кроем, как KB Hong by K-boxing и Valleyouth, фанаты элегантных образов JDV и Typetail, модельеры, отвечающие за технические ткани,— Raxxy и Fenggy, а также шляпники Keyone by Hattershub и ювелиры Blackhead.

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О спорт, ты — мир!

В преддверии летних Олимпийских игр, а также велогонки Tour de France, которая в этом году стартует в конце июня из Флоренции, внимание брендов приковано к спорту. Например, Брунелло Кучинелли после успешной теннисной капсулы в этом году запускает гольф-коллекцию. По его словам, спорт ворвался в мужской гардероб, поэтому и в основной коллекции ему захотелось сделать акцент на удобных поло и жилетках с технической подкладкой. О гольфе говорили и парижские обувщики Jacques Solovire, которые представили на Pitti Uomo удобные туфли для города, вдохновленные любимым спортом. Немецкий бренд Open Era же запустил вдобавок к теннисным поло ветровки и свитеры на молнии для любителей прогуляться по газону с клюшкой. Новинка сезона от Doucal’s — спортивная обувь из мягкой кожи Spencer с почти невесомой подошвой, вдохновленная теннисными клубами. В этом году на ярмарке также появились баскетбольный корт от копенгагенского уличного бренда Les Deux и фургон с велосипедной экипировкой от производителя байков Passoni и веложурнала Rouleur.

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Лидия Агеева