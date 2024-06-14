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Коммерсантъ FM
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На Евро-2024 отправились четыре игрока РПЛ

Для участия в европейском первенстве сборные заявили 622 футболиста. Кроме Франции и Бельгии, все тренеры воспользовались правом выбрать по 26 человек. В списки попали всего четыре легионера Российской премьер-лиги: албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), словенец Ваня Дркушич («Сочи», вылетел во второй дивизион) и серб Срджан Бабич («Спартак»).

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Защитник ФК «Сочи», капитан сборной Словении Ваня Дркушич

Защитник ФК «Сочи», капитан сборной Словении Ваня Дркушич

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку (справа)

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку (справа)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай (справа)

Защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич (в центре)

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Защитник ФК «Сочи», капитан сборной Словении Ваня Дркушич

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку (справа)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Для сравнения, на трех прошлых Евро выступало в среднем по 10 представителей РПЛ, не считая россиян. За вызов своих спортсменов клубы получают выплаты от УЕФА — по €8,7 тыс. за день пребывания игрока на чемпионате. То есть команды заработают как минимум по €87 тыс. за футболиста.

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