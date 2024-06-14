На Евро-2024 отправились четыре игрока РПЛ

Для участия в европейском первенстве сборные заявили 622 футболиста. Кроме Франции и Бельгии, все тренеры воспользовались правом выбрать по 26 человек. В списки попали всего четыре легионера Российской премьер-лиги: албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), словенец Ваня Дркушич («Сочи», вылетел во второй дивизион) и серб Срджан Бабич («Спартак»).

Для сравнения, на трех прошлых Евро выступало в среднем по 10 представителей РПЛ, не считая россиян. За вызов своих спортсменов клубы получают выплаты от УЕФА — по €8,7 тыс. за день пребывания игрока на чемпионате. То есть команды заработают как минимум по €87 тыс. за футболиста.