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Стало известно об отставке прокурора Курганской области Андрея Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности прокурора Курганской области Андрея Назарова. Об этом сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

В пресс-службе прокуратуры Курганской области не подтвердили и не опровергли информацию об увольнении руководителя, указав, что такие решения не входят в компетенцию надзорного ведомства.

Андрей Назаров возглавлял прокуратуру Курганской области с 2019 года. До этого руководил надзорными ведомствами Башкортостана и Дагестана.

Юлия Гарипова

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