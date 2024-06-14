Стало известно об отставке прокурора Курганской области Андрея Назарова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности прокурора Курганской области Андрея Назарова. Об этом сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».
В пресс-службе прокуратуры Курганской области не подтвердили и не опровергли информацию об увольнении руководителя, указав, что такие решения не входят в компетенцию надзорного ведомства.
Андрей Назаров возглавлял прокуратуру Курганской области с 2019 года. До этого руководил надзорными ведомствами Башкортостана и Дагестана.